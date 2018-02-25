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| | Эксперты: обновления операционной системы LineageOS 15.1 удивят пользователей

Эксперты: обновления операционной системы LineageOS 15.1 удивят пользователей

Сегодня, 13:09
Преемник операционной системы CyanogenMod LineageOS стремительно набирает популярность. Эксперты рассказали, какие обновления ждут систему.

Эксперты: обновления операционной системы LineageOS 15.1 удивят пользователей

 

По всему миру популярность операционной системы LineageOS растёт невероятными темпами. С конца 2016 года число пользователей выросло почти до двух миллионов. В декабре 2017 года разработчики объявили, что перебазируют свою операционную систему на Android 8.1 Oreo. По их словам LineageOS 15.1 уже почти готова и удивит пользователей расширенным функционалом. По словам экспертов юзеров ждут новые настройки уведомлений, функция «картинка в картинке» (позволяет выводить видео в новом маленьком окне на экране смартфона), «умное» выделение в тексте и улучшенные настройки конфиденциальности.

Релиз операционной системы состоится после подписания разработчиками специального Устава, гарантирующего, что официальную сборку LineageOS 15.1 поддерживает все базовое оборудование, а также, что в сборке отсутствуют большие уязвимости. Также в поддержку новой операционной системы планируется выпустить несколько устройств.
Виктория Ниц
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