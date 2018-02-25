Эксперты: обновления операционной системы LineageOS 15.1 удивят пользователей

Преемник операционной системы CyanogenMod LineageOS стремительно набирает популярность. Эксперты рассказали, какие обновления ждут систему.

Виктория Ниц

По всему миру популярность операционной системы LineageOS растёт невероятными темпами. С конца 2016 года число пользователей выросло почти до двух миллионов. В декабре 2017 года разработчики объявили, что перебазируют свою операционную систему на Android 8.1 Oreo. По их словам LineageOS 15.1 уже почти готова и удивит пользователей расширенным функционалом. По словам экспертов юзеров ждут новые настройки уведомлений, функция «картинка в картинке» (позволяет выводить видео в новом маленьком окне на экране смартфона), «умное» выделение в тексте и улучшенные настройки конфиденциальности.Релиз операционной системы состоится после подписания разработчиками специального Устава, гарантирующего, что официальную сборку LineageOS 15.1 поддерживает все базовое оборудование, а также, что в сборке отсутствуют большие уязвимости. Также в поддержку новой операционной системы планируется выпустить несколько устройств.