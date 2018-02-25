В Сеть «слили» официальный ролик с новыми смартфонами Samsung

Видеопредставление новинок по ошибке выложили в Сеть. Официальный ролик Samsung Galaxy S9 и S9+ случайным образом попал в Сеть. Презентация мигом разлетелась по всему интернету даже после её удаления с официального ресурса. Ролик выложили в YouTube на канале Slashleaks.

Издательство The Verge поведало, что новинка множество возможностей позаимствует у своего предшественника - Galaxy S8. Отличие будет в том, что поменяют расположение дактилоскопического датчика – он будет расположен под объективом камеры. Также известно, что это первый гаджет, который имеет камеру с двойной диафрагмой.Отметим, что ранее инсайдер и по совместительству журналист Эван Бласс разузнал цену новинок. Если судить по сведеньям эксперта, то цена Galaxy S9 составит 58,5 тысячи рублей, а его усовершенствованную версию разработчики оценивают в 69,5 тысячи рублей. Стоимость установлена без учёта наценок.Известно, что умный аппарат сможет майнить криптовалюту. К тому же если владелец будет пьян, то совершить какие-либо банковские операции или снимать фото и видео пользователю не удастся.