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| | В Сеть «слили» официальный ролик с новыми смартфонами Samsung

В Сеть «слили» официальный ролик с новыми смартфонами Samsung

Сегодня, 11:47
Видеопредставление новинок по ошибке выложили в Сеть. Официальный ролик Samsung Galaxy S9 и S9+ случайным образом попал в Сеть. Презентация мигом разлетелась по всему интернету даже после её удаления с официального ресурса. Ролик выложили в YouTube на канале Slashleaks.

В Сеть «слили» официальный ролик с новыми смартфонами Samsung

 

Издательство The Verge поведало, что новинка множество возможностей позаимствует у своего предшественника - Galaxy S8. Отличие будет в том, что поменяют расположение дактилоскопического датчика – он будет расположен под объективом камеры. Также известно, что это первый гаджет, который имеет камеру с двойной диафрагмой.

Отметим, что ранее инсайдер и по совместительству журналист Эван Бласс разузнал цену новинок. Если судить по сведеньям эксперта, то цена Galaxy S9 составит 58,5 тысячи рублей, а его усовершенствованную версию разработчики оценивают в 69,5 тысячи рублей. Стоимость установлена без учёта наценок.
Известно, что умный аппарат сможет майнить криптовалюту. К тому же если владелец будет пьян, то совершить какие-либо банковские операции или снимать фото и видео пользователю не удастся.
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