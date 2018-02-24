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| | Vivo выпускает абсолютно безрамочный смартфон со сканером в дисплее

Vivo выпускает абсолютно безрамочный смартфон со сканером в дисплее

Вчера, 22:54
Компания Vivo удивила своих клиентов. Инженеры фирмы выпустили безрамочный смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее. Название аппарата Vivo Apex.

Vivo выпускает абсолютно безрамочный смартфон со сканером в дисплее

 

Данная новинка является полностью безрамочным экраном, монитор которого занимает 99% площади на лицевой стороне. Гаджет лишен отступов со всех сторон. В компании сообщается, что Apex уже вскоре будет презентован широкой публике, а произойдет это, вероятно, на выставке MWC-2018, но поступит в продажу смартфон только не ранее второй половины текущего года.

Нет данных, когда в Vivo Apex внедрят «фронталку» и иные устройства, нужные для полноценной работы устройства. Возможно, авторы проекта поместят их в экран AMOLED или они автоматически станут выходить из корпуса при помощи определенной системы.
Никита Готский
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