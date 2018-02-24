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| | Huawei выпустит бюджетный смартфон Y3

Huawei выпустит бюджетный смартфон Y3

Вчера, 22:35
Китайская компания Huawei сообщает о выходе нового бюджетного смартфона Y3. Предполагается, что устройство сместит с рынка более дорогостоящие смартфоны.

Huawei выпустит бюджетный смартфон Y3

 

В данное время известны технические параметры нового продукта. Согласно данным Huawei, аппарат получит экран на пять дюймов с разрешением 854 на 480 точек. За производительность Y3 станет отвечать четырехядерный процессор MediaTek MT6737M, объем оперативной памяти составляет 1 Гб, а емкость собственной 8 Гб.

Автономностью Huawei Y3 не сможет существенно порадовать потребителей (2,2 мАч), он уступает в данном случае позиции гаджетам Samsung и Apple. Характеристики довольны невзрачны в сравнении со многими другими недорогими смартфонами современности, но азиатский производитель уверен Y3 получит большую популярность на планете.
Никита Готский
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