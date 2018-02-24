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| | Apple чинит микрофон и подготавливает к релизу iOS 11.3

Apple чинит микрофон и подготавливает к релизу iOS 11.3

Вчера, 20:02
Корпорация Apple подготавливает к официальному релизу iOS 11.3. Ориентировочное время выхода – следующая неделя, как сообщает VistaNews.

Apple чинит микрофон и подготавливает к релизу iOS 11.3

 

Ранее предполагали, что ОС выйдет не раньше середины марта, так как и в Apple давали именно такие прогнозы. Однако фирма Shure, партнёр корпорации, которая поставляет профессиональное звуковое оборудование, отмечает, что сроки перенесут. Именно эта компания занимается разработкой микрофонов для нового ПО.

 

Когда была выпущена бета-версия iOS 11.3, её резко раскритиковали, акцентировав внимание на том, что голосовые записи имеют очень плохое качество. Для починки было определено конкретное время, и именно окончание ремонта считается теми сроками, когда Apple представит новую мобильную ОС. Комментариев от самой компании пока не имеется. Предполагается, что iOS 11.3 впечатлит большей информативностью, а также новыми персонажами Animoji.


Ирина Летинская
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