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| | Microsoft разрешит Xiaomi завладеть рынком США

Microsoft разрешит Xiaomi завладеть рынком США

Вчера, 19:37
Американская компания Microsoft подписала контракт с китайской фирмой Xiaomi о взаимодействии в аппаратном обеспечении, искусственном интеллекте и иных технологиях. Это позволит азиатской стороны улучшить бизнес в США.

Microsoft разрешит Xiaomi завладеть рынком США

 

Соглашение двух гигантов предполагает обоюдный доступ компаний к технологиям друг друга. К примеру, Microsoft предоставит китайцам возможность применять вычислительные компьютеры для создания смартфонов, дабы иметь возможность вывести гаджеты на всемирный рынок. Xiaomi со своими американскими коллегами обсудила использование проектов Microsoft в сфере искусственного интеллекта, включая голосовые помощники.

Спецслужбы США предупредили фирму Била Гейтса об опасности использования смартфонов Xiaomi. Разведка боится, что компания работает на Пекин и имеет отношение к шпионам.
Никита Готский
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