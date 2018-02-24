Microsoft разрешит Xiaomi завладеть рынком США

Американская компания Microsoft подписала контракт с китайской фирмой Xiaomi о взаимодействии в аппаратном обеспечении, искусственном интеллекте и иных технологиях. Это позволит азиатской стороны улучшить бизнес в США.

Никита Готский

Соглашение двух гигантов предполагает обоюдный доступ компаний к технологиям друг друга. К примеру, Microsoft предоставит китайцам возможность применять вычислительные компьютеры для создания смартфонов, дабы иметь возможность вывести гаджеты на всемирный рынок. Xiaomi со своими американскими коллегами обсудила использование проектов Microsoft в сфере искусственного интеллекта, включая голосовые помощники.Спецслужбы США предупредили фирму Била Гейтса об опасности использования смартфонов Xiaomi. Разведка боится, что компания работает на Пекин и имеет отношение к шпионам.