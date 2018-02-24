Google привнесла технологию дополненной реальности в смартфоны

С 23 февраля официальные представители корпорации Google открыли доступ к технологии под названием ARCore, позволяющей привнести технологию дополненной реальности прямо на смартфоны под управлением операционной системы Android восьмой версии.

Для неполного погружения в мир цифрового контента пользователям необходимо задействовать камеру мобильного устройства, с помощью которой на экран гаджета будет выводиться обработанная картинка с элементами дополненной реальности, которые можно будет захватывать на видео, или делать соответствующие снимки.

Александр Вест

ARCore способна накладывать друг на друга реальности для создания соответствующих видеороликов, а также фотоснимков. По заявлению разработчиков данной технологии, её поддержкой могут похвастаться более 100 мобильных устройств. Заметим, что поддерживают данную технологию только смартфоны, на которых установлена операционная система Android 8.0. Пока поддерживают ARCore лишь 13 моделей именитых брендов, однако, разработчики уже трудятся над расширением данного списка.