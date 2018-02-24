Google привнесла технологию дополненной реальности в смартфоны

ARCore способна накладывать друг на друга реальности для создания соответствующих видеороликов, а также фотоснимков. По заявлению разработчиков данной технологии, её поддержкой могут похвастаться более 100 мобильных устройств. Заметим, что поддерживают данную технологию только смартфоны, на которых установлена операционная система Android 8.0. Пока поддерживают ARCore лишь 13 моделей именитых брендов, однако, разработчики уже трудятся над расширением данного списка.
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Американская корпорация Google оборудует миллионы гаджетов дополненной реальностью. Первыми обладателями расширенных функций станут смартфоны Pixel и Samsung