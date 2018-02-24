«Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью

В 2016 году мир буквально сошел сума от игры с дополнительной реальностью под названием «Pokémon GO». На этот раз специалисты взялись за создание новой игры, где сюжетная линия взята из всем известного фильма «Охотники за привидениями».

Разработчики компании Sony Pictures совместно с Ghost Corps заявили, что новинка выйдет в свет уже в этом году. Возможность испытать все «лакомства» игры смогут обладатели iOS и Android. У игрушки с дополнительной реальностью есть все шансы вытеснить популярнейшую мобильную игру 2016 году «Pokémon GO». По трейлеру можно сказать, что играя в «Мир охотников за приведениями» геймеры смогут исследовать территории в поисках различных призраков и прочих героев с одноименной кинофраншизы. Скорее всего, с какими-то существами придётся даже сражаться. О самой новинке мало что можно «раскопать» на просторах интернета, но очевидно, что геймплэй будет базироваться по аналогии с «Pokémon GO».

Создатели игры уверяют своих игроков в том, что их ожидает множество сюрпризов. Игра будет в корне отличаться от «охоты на покемонов», так как за два года в сфере дополнительной реальности разработаны новые технологии. Такие новшества разработчики планируют внести в «Мир охотников за приведениями». Более подробная информация об игре будет известная в конце марта этого года, когда пройдёт конференция разработчиков игр.