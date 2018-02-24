«Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью

Разработчики компании Sony Pictures совместно с Ghost Corps заявили, что новинка выйдет в свет уже в этом году. Возможность испытать все «лакомства» игры смогут обладатели iOS и Android. У игрушки с дополнительной реальностью есть все шансы вытеснить популярнейшую мобильную игру 2016 году «Pokémon GO». По трейлеру можно сказать, что играя в «Мир охотников за приведениями» геймеры смогут исследовать территории в поисках различных призраков и прочих героев с одноименной кинофраншизы. Скорее всего, с какими-то существами придётся даже сражаться. О самой новинке мало что можно «раскопать» на просторах интернета, но очевидно, что геймплэй будет базироваться по аналогии с «Pokémon GO».
Создатели игры уверяют своих игроков в том, что их ожидает множество сюрпризов. Игра будет в корне отличаться от «охоты на покемонов», так как за два года в сфере дополнительной реальности разработаны новые технологии. Такие новшества разработчики планируют внести в «Мир охотников за приведениями». Более подробная информация об игре будет известная в конце марта этого года, когда пройдёт конференция разработчиков игр.