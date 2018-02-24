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| | «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью

«Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью

Сегодня, 14:46
В 2016 году мир буквально сошел сума от игры с дополнительной реальностью под названием «Pokémon GO». На этот раз специалисты взялись за создание новой игры, где сюжетная линия взята из всем известного фильма «Охотники за привидениями».

«Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью

 

Разработчики компании Sony Pictures совместно с Ghost Corps заявили, что новинка выйдет в свет уже в этом году. Возможность испытать все «лакомства» игры смогут обладатели iOS и Android. У игрушки с дополнительной реальностью есть все шансы вытеснить популярнейшую мобильную игру 2016 году «Pokémon GO». По трейлеру можно сказать, что играя в «Мир охотников за приведениями» геймеры смогут исследовать территории в поисках различных призраков и прочих героев с одноименной кинофраншизы. Скорее всего, с какими-то существами придётся даже сражаться. О самой новинке мало что можно «раскопать» на просторах интернета, но очевидно, что геймплэй будет базироваться по аналогии с «Pokémon GO».

 

Создатели игры уверяют своих игроков в том, что их ожидает множество сюрпризов. Игра будет в корне отличаться от «охоты на покемонов», так как за два года в сфере дополнительной реальности разработаны новые технологии. Такие новшества разработчики планируют внести в «Мир охотников за приведениями». Более подробная информация об игре будет известная в конце марта этого года, когда пройдёт конференция разработчиков игр.
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