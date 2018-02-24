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| | Samsung Galaxy S9 может майнить криптовалюту и запретит звонить бывшим в пьяном состоянии

Samsung Galaxy S9 может майнить криптовалюту и запретит звонить бывшим в пьяном состоянии

Сегодня, 14:16
Накануне официального анонса нового флагмана Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus в Сеть попали доказательства, подтверждающие уникальность нового девайса. Выяснилось, что с его помощью можно будет майнить криптовалюту и ограничить звонки и функциональность некоторых приложений, если владелец будет в состоянии алкогольного опьянения.

Samsung Galaxy S9 может майнить криптовалюту и запретит звонить бывшим в пьяном состоянии

 

Предполагается, что новые Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus будут выделяться камерами с возможностью съёмки в slow-mo. Кроме того, программное обеспечение способно блокировать некоторые функции смартфона, если владелец окажется пьян. Аналитики пришли к выводу, что с помощью Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus можно майнить криптовалюту. Это объясняется тем, что у смартфонов мощная видеокарта и производительный процессор. Недавно стало известно, что новинка сможет блокировать съёмку видео или же ограничит доступ к банковским переводам, если от владельца смартфона пахнет алкоголем.

Некоторые интернет-пользователи считают, что важной будет возможность запрещать мужчинам звонить бывшим женам в состоянии опьянения. Можно ли будет официально осуществить это на данный момент неизвестно. Благодаря съёмным модулям можно будет печатать фотографии. Кроме того, в Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus появится беспроводная зарядка батареи. Разработчики анонсируют смартфоны нового поколения уже 25 февраля в 20:00 по мск.
Вещий Олег
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