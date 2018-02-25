LG выпускает micro-LED телевизор осенью 2018 года

Южнокорейская компания LG в нынешнем году презентует micro-LED телевизор. Продукция производителя увидит свет в начале осени.

Никита Готский

Немного ранее аналогичной техникой порадует потребителей другая компания из Южной Кореи Samsung. По данным специалистов мира технологий, в итоге конкуренции между двумя корпорациями люди смогут сопоставить телевизоры micro-LED и выбрать более понравившийся, также не стоит исключать, что к процедуре создания такого оборудования подключатся и другие гиганты.По заявлению инсайдеров, руководители LG дали указание инженерам сконструировать micro-LED телевизоры с дисплеем, который станет больше, нежели презентованный конкурентами из Samsung экран The Wall на одном из мероприятий нынешнего года.