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| | LG выпускает micro-LED телевизор осенью 2018 года

LG выпускает micro-LED телевизор осенью 2018 года

Сегодня, 00:30
Южнокорейская компания LG в нынешнем году презентует micro-LED телевизор. Продукция производителя увидит свет в начале осени.

LG выпускает micro-LED телевизор осенью 2018 года

 

Немного ранее аналогичной техникой порадует потребителей другая компания из Южной Кореи Samsung. По данным специалистов мира технологий, в итоге конкуренции между двумя корпорациями люди смогут сопоставить телевизоры micro-LED и выбрать более понравившийся, также не стоит исключать, что к процедуре создания такого оборудования подключатся и другие гиганты.

По заявлению инсайдеров, руководители LG дали указание инженерам сконструировать micro-LED телевизоры с дисплеем, который станет больше, нежели презентованный конкурентами из Samsung экран The Wall на одном из мероприятий нынешнего года.
Никита Готский
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