Эксперты рассказали, отчего планшеты утратили былую популярность

Планшеты все менее покупаемы потребителями, данная техника теряет свою актуальность. Аналитики мобильного рынка попытались разобраться, отчего возникла такая ситуация.

Никита Готский

Мир технологий взорвало появления iPad планшета, созданного компанией Apple. Экраны смартфонов этой фирмы обладали диагональю более 3,5 дюйма, тогда как 10-дюймовый планшет мог порадовать клиента совсем иными возможностями, в особенности это касалось мобильных игр и просмотра видеозаписей. Данные инновации привели к увеличению уровня продаж iPad на мировом рынке, вскоре появились остальные подобные приборы, действующие на Android.Тем не менее, вскоре планшеты стали пользоваться меньшей популярностью. Отчего, попытались дать оценку происходящему эксперту. По их мнению, в данном случае имеется «вина» фаблетов. Гаджеты с безрамочным дизайном и ростом диагонали монитора сделали приобретение планшета бесполезной. Смартфоны с немалым дисплеем более компактны, мощнее, функциональнее, и так же позволяют играть в игры и смотреть видео. Другая причина нежелание операторов продавать бюджетные 7-8-дюймовые планшеты из КНР на Android.