Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузки

Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузкиСегодня, 13:02
Солистка российской женской группы «Блестящие» 36-летняя Надя Ручка беременна и готовится стать мамой. Певица находится на пятом месяце беременности и узнала о
В Нью-Йорке одна из коммерческих фирм начала сбор денежных средств на производство своего нового изобретения. Ручка Cronzy, которую представила на презентации
Сегодня ручка - это не обыкновенный инструмент для письма, а знаковый предмет - неизбежный аксессуар (как галстук и часы) каждого процветающего человека,