Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузки

Moleskine представили новую «умную» ручку Pen + Eclipse. Ручка сохраняет рукописный текст в автономном режиме до момента подключения к устройствам.

Компания Moleskine уже несколько лет пытается преодолеть разрыв между аналоговым письмом и цифровыми данными. В 2016 году компания выпустила Smart Writing Set в виде законченного и целостного решения для переноса рукописного текста в цифровой формат. В комплект входили блокнот-планшет, ручка Pen + и приложение. Стоимость этого комплекта составляет 200$. Минусом комплекта было то, что требовалось нахождение рядом телефона, планшета или ноутбука, на которые передавались данные.



