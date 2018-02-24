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| | Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузки

Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузки

Сегодня, 13:02
Moleskine представили новую «умную» ручку Pen + Eclipse. Ручка сохраняет рукописный текст в автономном режиме до момента подключения к устройствам.

Новая "умная" ручка Moleskine сохранит тескт для последующей загрузки

 

Компания Moleskine уже несколько лет пытается преодолеть разрыв между аналоговым письмом и цифровыми данными. В 2016 году компания выпустила Smart Writing Set в виде законченного и целостного решения для переноса рукописного текста в цифровой формат. В комплект входили блокнот-планшет, ручка Pen + и приложение. Стоимость этого комплекта составляет 200$. Минусом комплекта было то, что требовалось нахождение рядом телефона, планшета или ноутбука, на которые передавались данные.  

Выход новой ручки Pen + Eclipse сделал большой шаг в сторону удобства. Теперь ручка может работать автономно и уже потом передавать полученные данные на электронное устройство. Это будет удобным вариантом в тех случаях, когда достать весь комплект Smart Writing Set нет возможности. Польза нового варианта использования раскроется в поездах, на улице или условиях плохой освещенности. Стоимость новой ручки от Moleskine составит 180 долларов США.

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