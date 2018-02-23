Эксперты сравнили плюсы и минусы нового Razer Phone

Специалистами проведен тестовый анализ смартфона Razer Phone, в котором сравнили количество плюсов и минусов устройства. Один из главных плюсов девайса – мощный стерео звук.

Эксперты проанализировали характеристики смартфона Razer Phone, о котором продолжительное время появлялись самые разнообразные новости. Результат анализа гаджета помог выявить ряд его минусов и плюсов. Главным плюсом назван мощный стерео звук телефона.В данной дебютной модели стоит операционная система Android 7 Nougat, есть 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также есть слот для карты памяти, который поможет расшить вместимость хранилища телефона. Но в этой модели смартфона не предусматривается использование второй SIM-карты.Мобильное устройство оборудовано 4-ядерным процессором, работающим при частоте 2,5 ГГц, аккумулятором с 4000 мАч. Основная камера является удвоенной – 13 МП и 12 МП, а фронтальная позволит делать снимки качеством в 8 МП. Диагональ экрана Razer Phone составила 5, 72 дюйма.