Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 года

Известны некоторые интересные моменты прибора. Фитнес-трекер, внедренный в очки, сможет подсчитать численность шагов, потраченные калории, пройденную дистанцию и время, которое человек провел в тренажерном зале. Смарт-очки синхронизируются с мобильной программой, помогающей выяснить местоположение. На рынок модель выйдет в трех цветных вариантах, каждый из аксессуаров будет назван в честь определенного ученого.
Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 годаВчера, 21:01
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