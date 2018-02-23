Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 года

Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 года

Вчера, 21:01
В марте на рынке появятся смарт-очки Level стоимостью 270 долларов. Проект создан компанией VSP Vision Care.

Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 года

 

Известны некоторые интересные моменты прибора. Фитнес-трекер, внедренный в очки, сможет подсчитать численность шагов, потраченные калории, пройденную дистанцию и время, которое человек провел в тренажерном зале. Смарт-очки синхронизируются с мобильной программой, помогающей выяснить местоположение. На рынок модель выйдет в трех цветных вариантах, каждый из аксессуаров будет назван в честь определенного ученого.

 
О появлении такого эксклюзивного прибора, как смарт-очки стало известно еще в 2016 году, теперь производитель заявил о выходе их на рынок. В первом месяце весны нынешнего года они станут продаваться по цене 270 долларов.

Никита Готский
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