Смарт-очки с фитнес-трекером появятся в продаже в марте 2018 года

В марте на рынке появятся смарт-очки Level стоимостью 270 долларов. Проект создан компанией VSP Vision Care.

О появлении такого эксклюзивного прибора, как смарт-очки стало известно еще в 2016 году, теперь производитель заявил о выходе их на рынок. В первом месяце весны нынешнего года они станут продаваться по цене 270 долларов.

Никита Готский

Известны некоторые интересные моменты прибора. Фитнес-трекер, внедренный в очки, сможет подсчитать численность шагов, потраченные калории, пройденную дистанцию и время, которое человек провел в тренажерном зале. Смарт-очки синхронизируются с мобильной программой, помогающей выяснить местоположение. На рынок модель выйдет в трех цветных вариантах, каждый из аксессуаров будет назван в честь определенного ученого.