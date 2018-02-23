Напуганные американцы назвали новый бомбардировщик КНР «Китайским драконом смерти»

Китайские авиаконструкторы представили концепт ультрасовременного гиперзвукового самолета, который способен пересечь в воздухе дистанцию между Пекином и Нью-Йорком всего за два часа.

Дарья Светозарова

Предполагается, что после создания это воздушное судно сможет летать быстрее знаменитого американского «Конкорда». Экспериментальная уменьшенная модель уже прошла тестирование в аэродинамической трубе и показала хорошие результаты. Конструкция смогла развить скорость до 8,6 тысячи километров в час и в таких условиях проявила себя весьма достойно.У авиаборта имеется двойной набор крыльев, за счет чего самолет может развивать скорость, превышающую скорость звука пятикратно. Она составит 6000 километров в час. Аналитики уверяют, что инженеры Поднебесной позаботились об универсальности трюмов – туда можно загрузить как цветы, так и бомбы. Также самолет можно приспособить к перевозке пассажиров.Несмотря на то, что американские эксперты уже окрестили авиасудно «Китайским драконом смерти», намекая на его военное предназначение, конструкторы из КНР уверяют: машину создают для нужд гражданской авиации.