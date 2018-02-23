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| | Напуганные американцы назвали новый бомбардировщик КНР «Китайским драконом смерти»

Напуганные американцы назвали новый бомбардировщик КНР «Китайским драконом смерти»

Вчера, 20:39
Китайские авиаконструкторы представили концепт ультрасовременного гиперзвукового самолета, который способен пересечь в воздухе дистанцию между Пекином и Нью-Йорком всего за два часа.

Напуганные американцы назвали новый бомбардировщик КНР «Китайским драконом смерти»

 

Предполагается, что после создания это воздушное судно сможет летать быстрее знаменитого американского «Конкорда». Экспериментальная уменьшенная модель уже прошла тестирование в аэродинамической трубе и показала хорошие результаты. Конструкция смогла развить скорость до 8,6 тысячи километров в час и в таких условиях проявила себя весьма достойно.

У авиаборта имеется двойной набор крыльев, за счет чего самолет может развивать скорость, превышающую скорость звука пятикратно. Она составит 6000 километров в час. Аналитики уверяют, что инженеры Поднебесной позаботились об универсальности трюмов – туда можно загрузить как цветы, так и бомбы. Также самолет можно приспособить к перевозке пассажиров.

Несмотря на то, что американские эксперты уже окрестили авиасудно «Китайским драконом смерти», намекая на его военное предназначение, конструкторы из КНР уверяют: машину создают для нужд гражданской авиации.
Дарья Светозарова
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