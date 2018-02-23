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| | Рассекречен смартфон от Google на базе Android Oreo (Go Edition) за $49

Рассекречен смартфон от Google на базе Android Oreo (Go Edition) за $49

Вчера, 20:10
Компанией Google подтверждена информация о том, что на MWC 2018 покажут смартфоны на операционной системе Android Oreo (Go edition). Стоимость их может составить около $49.

Рассекречен смартфон от Google на базе Android Oreo (Go Edition) за $49

 

В декабре прошедшего года компанией Google была презентована операционная система Android Oreo (Go Edition), которая ориентирована на смартфоны с малой производительностью. Телефоны, работающие на этой платформе, будут показаны в рамках выставки MWC 2018.

Среди плюсов данных гаджетов эксперты называют в первую очередь их сравнительно невысокую стоимость – в пределах $49. Среди минусов выписаны технические характеристики данного типа телефонов: 4-ядерный процессор, до 1 ГБ оперативной и не более 8 ГБ постоянной памяти.

Предлагаемая к использованию платформа Android Oreo (Go edition) не несет в себе никакого стороннего программного обеспечения, а все приложения на ней обязаны пройти специальную оптимизацию. Специально под эту ОС Google выпустила адаптированные версии фирменных приложений, загрузить которые можно будет через «Play Маркет».
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