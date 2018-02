Названы 5 причин, почему LG G7 не будет представлен на MWC-2018

Компания LG не будет презентовать свой новый флагман G7 на выставке в Барселоне. У нас есть ряд догадок, почему было принято такое решение.

Крупнейшая в мире выставка мобильных технологий начнется в Барселоне уже 26 февраля. Ожидается множество новинок среди ноутбуков и телефонов, включая ожидаемые Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, но LG G7 там точно не будет. Вместо него компания представит освеженную версию V30. Есть несколько теорий, почему LG не покажет G7 в феврале.LG не хочет привязываться к конкретному графику презентации новинок. Если вы не Apple или Google, которые имеют свои собственные презентации, то вы просто обязаны показать один из своих лучших телефонов на MWC.Samsung все равно затмит всех своим Galaxy S9, даже не стоит пытаться отнять у него место под солнцем. Стоит больше надеяться на то, что компания сможет привлечь больше внимания на собственной презентации.Компания хочет, чтобы новый V30s понравился пользователям, а не пропал в тени другого флагмана. К тому же он действительно неплох и имеет ряд преимуществ.Они просто не собираются спешить с выпуском нового телефона и хотят сделать все правильно, помня о судьбе G5.Или компания просто ждет нового варианта песни группы Far East Movement – Like a G7, для обеспечения оптимального уровня рекламы.