Первый ARM-компьютер HP на Windows 10 появился в предзаказе

Гибридный планшет Envy x2 впервые показали в декабре 2017 года. Процессор этого устройства работает на восьми ядрах Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Модель обладает съёмной клавиатурой и имеет двенадцатидюймовый дисплей с расширением в 1920х1280 пикселей, который автоматически улучшает восприятие изображений. К планшету подходит карта nano-SIM стандарта, которая работает в сети 4G.
Приобрести этот компьютер можно за тысячу долларов. Приём заказов уже начался, а первые поставки будут в марте этого года.