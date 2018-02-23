Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Первый ARM-компьютер HP на Windows 10 появился в предзаказе

Первый ARM-компьютер HP на Windows 10 появился в предзаказе

Вчера, 19:07
Компания НР открыла линию по предварительным заказам поступившего в продажу портативного компьютера Envy x2, который объединил в себе операционную систему Windows 10 и аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon.

Первый ARM-компьютер HP на Windows 10 появился в предзаказе

 

Гибридный планшет Envy x2 впервые показали в декабре 2017 года. Процессор этого устройства работает на восьми ядрах Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Модель обладает съёмной клавиатурой и имеет двенадцатидюймовый дисплей с расширением в 1920х1280 пикселей, который автоматически улучшает восприятие изображений. К планшету подходит карта nano-SIM стандарта, которая работает в сети 4G.

Приобрести этот компьютер можно за тысячу долларов. Приём заказов уже начался, а первые поставки будут в марте этого года.
Дарья Дмитриева
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