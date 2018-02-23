Samsung разработала человекоподобного робота Saram

Силач Saram теперь будет направлен на финальное тестирование, итоги которого вскоре и обещают показать корейцы. Компания уверена, что бот обязательно найдет свое применение и будет крайне полезен различным профильным компаниям, в особенности строительным.
Символично и то, что в переводе с корейского saram означает «человек». Кроме робота, который сможет поднимать тяжелый груз, специалисты компании в будущем намерены произвести на свет также и умных роботов-хирургов, и домашних работников, которые смогут помогать человеку в бытовых вопросах.
Таким образом, проект является своего рода началом, ведь в Samsung решили всерьез заниматься робототехникой, оснащенной технологией искусственного интеллекта. Лишь недавно в корпорации смогли закончить разработку системы вертикального передвижения для подобного типа роботов, однако пока о коммерциализации своего изобретения конгломерат умалчивает.