Samsung разработала человекоподобного робота Saram

Человекоподобный робот компании Samsung по имени Saram официально завершен. Об этом заявили сами представители бренда, отметив, что он будет выполнять задачи сверхсильного рабочего, который способен поднимать непосильные человеку тяжести.

Николай Офицеров

Силач Saram теперь будет направлен на финальное тестирование, итоги которого вскоре и обещают показать корейцы. Компания уверена, что бот обязательно найдет свое применение и будет крайне полезен различным профильным компаниям, в особенности строительным.Символично и то, что в переводе с корейского saram означает «человек». Кроме робота, который сможет поднимать тяжелый груз, специалисты компании в будущем намерены произвести на свет также и умных роботов-хирургов, и домашних работников, которые смогут помогать человеку в бытовых вопросах.Таким образом, проект является своего рода началом, ведь в Samsung решили всерьез заниматься робототехникой, оснащенной технологией искусственного интеллекта. Лишь недавно в корпорации смогли закончить разработку системы вертикального передвижения для подобного типа роботов, однако пока о коммерциализации своего изобретения конгломерат умалчивает.