Уже 16% владельцев iPhone пользуются платежной системой Apple Pay

Платёжная система Apple Pay пользуется небывалым спросом у владельцев фирменных смартфонов от купертиновцев. Согласно официальной статистике, уже 16 процентов владельцев iPhone по всему миру приобщились к оплате услуг, используя данный сервис.

Александр Вест

Специалисты компании Loup Ventures провели аналитическое исследование, сравнив показатели использования системы Apple Pay в 2017 году с аналогичным рейтингом, составленным по итогам 2016 года. Аналитики заметили, что два года назад Apple Pay для оплаты различных услуг использовали лишь около 62-х миллионов человек, владеющих смартфонами iPhone. Что касается прошлого года, число людей, оплачивающих свои услуги с помощью современной платёжной системы, введённой корпорацией Apple, увеличилось более чем вдвое, составив свыше 127 миллионов пользователей по всему миру.Эксперты отметили, что большинство пользователей, часто использующих Apple Pay, являются представителями США, где через данный платёжный сервис осуществляют свои покупки около 89 миллионов владельцев iPhone.