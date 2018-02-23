В игре Final Fantasy XV появится культовый персонаж Half-Life

Студия Square Enix презентует бесплатную демо-версию игры Final Fantasy XV. Ее главной особенностью является персонаж Half-Life Гордон Фримен.

Никита Готский

Final Fantasy XV появится на рынке чнерез три дня. Разработчики порадовали геймеров, внедрив в проект одного из персонажей культовой игры Half-Life Гордона Фримена. Версия для персональных компьютеров станет обладать двумя вариантами - обновленный игровой продукт с 4K-разрешением будет весить 155 Гб, а игра с обычными HD-текстурами 100 Гб.Те пользователи, которые купят Final Fantasy XV до 1 мая, станут владельцами особенного бонуса от разработчиков. В игре появится защитный наряд, очки и монтировка Гордона Фримена. Применять все эти элементы можно в мультиплеерном режиме и сюжетной кампании.