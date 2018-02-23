Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Путину продемонстрировали макет военного инновационного технополиса «Эра»

Путину продемонстрировали макет военного инновационного технополиса «Эра»

Сегодня, 16:34
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с макетом инновационного технополиса «Эра». Демонстрация проходила в Андреевском зале Кремля. Настоящий город возводят на берегу Черного моря, поблизости Анапы.

Путину продемонстрировали макет военного инновационного технополиса «Эра»

 

Отмечается, что руководители учреждения намерены посредством новых технологий улучшить взаимодействие научно-исследовательских и образовательных подразделений российского оборонного ведомства.

Начальник комплекса Федор Дедус сообщил, что главной целью создания техногорода является проведение научных исследований и разработок, а также созданием систем ИИ для военной отрасли и систем обеспечения ВПК.

«Экскурсию» по будущему городу президенту провел сам глава минобороны Сергей Шойгу. Он добавил, что трудиться в «Эре» смогут даже молодые исследователи и выпускники технических университетов. В этом году уже будет завершена инфраструктура. Научный кластер будет готов к 2020-му.
Дарья Светозарова
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