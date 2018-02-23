Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

Сегодня, 16:31
Официальные представители компании Blu обнародовали данные о выпуске нового флагманского устройства Blu Vivo X, который разработчики оснастили двумя основными и двумя фронтальными камерами, а также шестидюймовым экраном с соотношением сторон 18:9.

Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

 

Дисплей Blu Vivo X покрыт защитным покрытием Gorilla Glass третьего поколения, которое предотвратит появление на экране смартфона царапин и микротрещин при физическом воздействии. «Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор от компании MediaTek модели Helio P25, выполненный по однокристальной системе. Основная память смартфона представлена модулем в 64 гигабайта, который можно расширить картами памяти формата microSD.

На борту Blu Vivo X имеется 4 гигабайта оперативной памяти, а разрешение основных камер гаджета составляет 5 и 13 мегапикселей соответственно. Фронтальные камеры устройства имеют матрицы в 8 и 20 мегапикселей, что позволит получать селфи-снимки высочайшего качества. Рекомендуемая цена данного гаджета колеблется в пределах 250 долларов.
Александр Вест
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