Смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами оценили в $250

Официальные представители компании Blu обнародовали данные о выпуске нового флагманского устройства Blu Vivo X, который разработчики оснастили двумя основными и двумя фронтальными камерами, а также шестидюймовым экраном с соотношением сторон 18:9.

Александр Вест

Дисплей Blu Vivo X покрыт защитным покрытием Gorilla Glass третьего поколения, которое предотвратит появление на экране смартфона царапин и микротрещин при физическом воздействии. «Сердцем» смартфона стал восьмиядерный процессор от компании MediaTek модели Helio P25, выполненный по однокристальной системе. Основная память смартфона представлена модулем в 64 гигабайта, который можно расширить картами памяти формата microSD.На борту Blu Vivo X имеется 4 гигабайта оперативной памяти, а разрешение основных камер гаджета составляет 5 и 13 мегапикселей соответственно. Фронтальные камеры устройства имеют матрицы в 8 и 20 мегапикселей, что позволит получать селфи-снимки высочайшего качества. Рекомендуемая цена данного гаджета колеблется в пределах 250 долларов.