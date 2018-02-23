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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Илон Маск «проговорился»: Пароль от глобального Wi-Fi теперь знают все

Илон Маск «проговорился»: Пароль от глобального Wi-Fi теперь знают все

Сегодня, 16:11
Илон Маск выложил в Сеть пароль от глобального интернета. Теперь в его аккаунте можно ознакомиться с универсальным «кодом доступа» ко всеобщему Wi-Fi. Основатель SpaceX в качестве пароля опубликовал слово «марсиане».

Илон Маск «проговорился»: Пароль от глобального Wi-Fi теперь знают все

 

Подписчики миллиардера поняли, что Маск шутит, и шутка пришлась им по душе. Всего за 24 часа публикацию ретвитнули более пяти с половиной тысяч фолловеров, еще 40 тысяч подписчиков поставили под постом лайки и поблагодарили Илона за его работу.

Скорее всего, шутливая заметка миллиардера имеет отношение к недавнему старту ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела в космос два спутника Tintin A и Tintin B. Эти спутники должны обеспечить доступ в интернет с любой точки земного шара. Инженер заявил, что оба аппарата успешно выведены на орбиту и интернет-связь с Землей установлена.

Система, которую разрабатывает Маск, называется Starlink. В нее будут входить примерно 4,5 тысячи спутников, они будут курсировать по определенному маршруту на высоте 1,1 – 1,3 тысячи километра. В документах SpaceX также сказано. Что на орбиту выведут еще семь с половиной тысяч приборов, которые поднимутся на 346 километров. Ранее планировалось, что глобальная сеть будет готова уже к 2020 году, но теперь стало ясно, что в эти сроки корпорация не сможет уложиться. Итоговые отчеты по инженерии и финансам до сих пор не готовы.
Дарья Светозарова
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