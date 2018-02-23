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| | Oppo R15 напомнил внешне iPhone X

Oppo R15 напомнил внешне iPhone X

Сегодня, 15:19
Предстоящий к выходу смартфон Oppo R15 внешне напоминает iPhone X. Гаджет выйдет на рынок с поддержкой 20-ваттной зарядки.

Oppo R15 напомнил внешне iPhone X

 

Ранее в Интернете появились сведения касательно того, что мобильные устройства Oppo R13 и R13 Plus будут начальными гаджетами с Snapdragon 670. Позже стало известно о переименовании смартфонов в Oppo R15 и R15 Plus соответственно. После обнародования данной информации в Сети появились  первые фотографии устройства, очень напоминающего десятую версию iPhone. На задней стороне видна сдвоенная камера, хотя у iPhone X модули находятся вертикально, там же находится дактилоскопический датчик.

Смартфоны Oppo R15 и R15 Plus не так давно прошли сертификацию, известно об их поддержке 20-ваттной зарядки VOOC. Вероятно, официальная премьера смартфонов состоится в феврале-марте, их цена 550 долларов.
Никита Готский
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