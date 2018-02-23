Девочка из фильма «Звонок» «ожила» благодаря разработчику iOS

Эффекта оживления создатель iOS добился благодаря технологии дополненной реальности. Ролик с удачным экспериментом Сингх опубликовал на своем аккаунте в Twitter. Видео демонстрирует сцену из фильма, где призрак Самары вылезает из колодца, а затем проходит сквозь экран телевизора. Оказалось, что виртуальная девочка и в самом деле проникает в комнату и начинает преследовать владельца «яблочного» смартфона. Жестокий призрак появляется то в одной, то в другой части комнаты, перемещаясь почти моментально.
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