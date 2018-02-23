Девочка из фильма «Звонок» «ожила» благодаря разработчику iOS

Многие поклонники фильмов ужасов любят их за то, что от происходящего их отделяет экран телевизора. Теперь даже это не помеха. Разработчик операционки для iPhone Абишек Сингх смог «оживить» ту самую девочку Самару из дилогии «Звонок».

Видео демонстрирует, как фильм может стать частью реальности посредством AR-технологий. Фолловеры восхищены разработкой Сингха, но до конца не верят в увиденное. Мнения насчет разработки разделились. Одни заявили, что не могут дождаться, пока технология выйдет в продажу. Другие уверяют, что это ужасное изобретение, и они не хотят его больше видеть. По их мнению, такие технологии могут спровоцировать нервные расстройства даже у тех, кто отличается крепкой психикой.

Дарья Светозарова

Эффекта оживления создатель iOS добился благодаря технологии дополненной реальности. Ролик с удачным экспериментом Сингх опубликовал на своем аккаунте в Twitter. Видео демонстрирует сцену из фильма, где призрак Самары вылезает из колодца, а затем проходит сквозь экран телевизора. Оказалось, что виртуальная девочка и в самом деле проникает в комнату и начинает преследовать владельца «яблочного» смартфона. Жестокий призрак появляется то в одной, то в другой части комнаты, перемещаясь почти моментально.