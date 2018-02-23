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| | В Intel пообещали выпустить ноутбуки с поддержкой 5G в 2019 году

В Intel пообещали выпустить ноутбуки с поддержкой 5G в 2019 году

Сегодня, 12:38
Представители технической компании Intel заявили о том, что на мировом рынке ноутбуки, поддерживающие стандарт связи пятого поколения (5G), могут появиться уже в следующем году.

В Intel пообещали выпустить ноутбуки с поддержкой 5G в 2019 году

 

В данный момент технические эксперты Intel занимаются активной разработкой инновационных процессоров, которые помимо волн LTE, 3g и 2G будут поддерживать связь формата 5G. Американский техногигант намерен запустить производство процессоров, поддерживающих стандарт связи пятого поколения, для ноутбуков таких именитых брендов как: Lenovo, Microsoft, HP и Dell. В планах компании также выпустить современные чипы, которые будут поддерживать все известные виды сотовой связи.

Представители компании заявили о том, что в данный момент передачу данных по беспроводным каналам связи можно сравнить с однополосной автомобильной дорогой, а с помощью инновационных технологий, которые помогут создать новые процессоры для поддержки более быстрых форматов связи, данный процесс будет сравним с многополосным шоссе.
Александр Вест
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