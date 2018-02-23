Apple создала "Портретное освещение" для iPhone X

Сотрудники Apple сообщают, что для создания данного механизма ими было изучено искусство портретов от фотографий до картин, над самой технологией трудились лучшие мастера фотоснимков планеты вместе с группой инженеров «яблочной» компании.
Apple создала "Портретное освещение" для iPhone XВчера, 21:40
В России на 15% стал бюджетней смартфон iPhone X. В настоящее время устройство можно приобрести за 81 000 рублей.
Новый смартфон iPhone X разочаровал клиентов. Многие владельцы этих гаджетов в США относят их обратно в торговые точки Apple.
Американская корпорация Apple планирует выпустить бюджетный IPhone SE. Смартфон получит 4-дюймовый экран и 16 Гб встроенной памяти.