Apple создала "Портретное освещение" для iPhone X

Американская корпорация Apple обнародовала ролик о разработке режима «Портретное освещение» для смартфона iPhone X. Кадры нового проекта фирмы опубликованы в YouTube.

На территории России торговые точки МТС временно уменьшили стоимость гаджетов iPhone. Данная акция распространяется на десятую модель, а также iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Благодаря этому любой клиент имеет возможность приобрести смартфон на 9000 рублей дешевле. МТС предоставил скидки ради 23 февраля и 8 марта.

Никита Готский

Сотрудники Apple сообщают, что для создания данного механизма ими было изучено искусство портретов от фотографий до картин, над самой технологией трудились лучшие мастера фотоснимков планеты вместе с группой инженеров «яблочной» компании.