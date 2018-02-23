Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Apple создала "Портретное освещение" для iPhone X

Apple создала "Портретное освещение" для iPhone X

Вчера, 21:40
Американская корпорация Apple обнародовала ролик о разработке режима «Портретное освещение» для смартфона iPhone X. Кадры нового проекта фирмы опубликованы в YouTube.

Apple создала "Портретное освещение" для iPhone X

 

Сотрудники Apple сообщают, что для создания данного механизма ими было изучено искусство портретов от фотографий до картин, над самой технологией трудились лучшие мастера фотоснимков планеты вместе с группой инженеров «яблочной» компании.

 
На территории России торговые точки МТС временно уменьшили стоимость гаджетов iPhone. Данная акция распространяется на десятую модель, а также iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Благодаря этому любой клиент имеет возможность приобрести смартфон на 9000 рублей дешевле. МТС предоставил скидки ради 23 февраля и 8 марта.

Никита Готский
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