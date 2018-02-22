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| | Эксперты составили ТОП планшетов со съёмной клавиатурой

Эксперты составили ТОП планшетов со съёмной клавиатурой

Вчера, 23:30
Планшеты со съёмной клавиатурой чрезвычайно популярны — они выполняют все функции ноутбуков, но при этом весят меньше. Эксперты определили, на какие планшеты покупателям обратить внимание.

Эксперты составили ТОП планшетов со съёмной клавиатурой

 

На технологическом рынке представлено множество планшетов со съёмной клавиатурой. Чтобы определить, какие из них достойны покупки, эксперты провели масштабное исследование. Они решили оценивать планшеты по нескольким показателям: технические характеристики (частота процессора, объём оперативной и внутренней памяти, разрешение дисплея), время работы без подключения к сети, а также вес (идеальный планшет должен быть очень лёгким) и стоимость.

В ТОП попали планшеты от самых известных производителей: Microsoft Surface Pro, Acer Switch Alpha 12, Apple iPad Pro 12.9 и Dell Latitude 5290. Экспертам понравились характеристики планшета от Acer: процессор 2,5 ГГц (с возможностью разгона до3,1 ГГц), 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней, разрешение экрана 2160х1440. При этом толщина устройства всего 16 мм, а вес с подключенной клавиатурой — 1,25 кг.
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