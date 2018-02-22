Airbus показал на видео испытания первого аэротакси

Компания Airbus провела тестирование работоспособности первого аэротакси Vahana. Испытания проводились в США в населенном пункте Пендлтон штата Орегон. Воздушный транспорт функционирует на электромоторах.

Домбровский Сергей

Каюта аэротакси имеет овальную форму. Летательный аппарат поднимается вверх с помощью крыльев и восьми роторов. Аэротакси способно достичь высоты пять тысяч метров. Аккумуляторы транспортного средства заряжаются на Земле. Инженеры Airbus начали работать над проектом Vahana два года назад. Идея зародилась в умах изобретателей, так как в США существует проблема дорожных пробок. Водители жалуются на трату значительного количества времени при перемещении на небольшие расстояния.В ОАЭ разрабатывают летающие мотоциклы. Таким способом руководители Эмиратов пытаются решить проблему с дорожными заторами. Если ученые смогут создать достойные внимания летательные аппараты с автономной зарядкой, то в первую очередь ими воспользуются полицейские и сотрудники МЧС.