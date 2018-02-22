Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Новая версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 прошла сертификацию

Новая версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 прошла сертификацию

Вчера, 20:53
Xiaomi готовится к выпуску нового фитнес-браслета Mi Band 3. Инсайдер проинформировал о том, что устройство получило сертификат Bluetooth.

Новая версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 прошла сертификацию

 

Вскоре китайская компания-производитель презентует новую версию своего самого популярного гаджета для контроля физической активности. Инсайдер из Германии Роланд Квандт в личном микроблоге рассказал о том, что фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 получил сертификат Bluetooth. Сайт проекта подтвердил данные сведения. Пока неизвестно ничего о технических характеристиках нового фитнес-девайса. В Сети появилась информация только о том, что браслет будет оснащен Bluetooth 4.2LE с пониженным электропотреблением. Ходят слухи о том, что презентация Xiaomi Mi Band 3 пройдет на конференции MWC в конце месяца.

Следует отметить, что фитнес-браслеты Xiaomi пользуются большой популярностью. Это связывают с минимальной ценой при достаточно приличной автономности.
Виктория Озерова
Новости по теме
Xiaomi презентовала новый смарт-браслет для фитнес тренировок
Xiaomi презентовала новый смарт-браслет для фитнес тренировок

Xiaomi презентовала новый смарт-браслет для фитнес тренировок. Событие приурочено к выпуску смартфона Mi 6.

Фитнес-браслеты предоставляют данные с погрешностью в «+» 25%
Фитнес-браслеты предоставляют данные с погрешностью в «+» 25%

Фитнес-браслеты предоставляют данные с погрешностью в «+» 25%. Этой информацией поделились американские исследователи из Университета охраны здоровья в

Обнародованы первые фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band2
Обнародованы первые фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band2

В Цзинане, Китайская Народная Республика, состоялась конференция, в рамках которой глава корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь поделился с публикой ближайшими планами по

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости