Новая версия фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 прошла сертификацию

Xiaomi готовится к выпуску нового фитнес-браслета Mi Band 3. Инсайдер проинформировал о том, что устройство получило сертификат Bluetooth.

Виктория Озерова

Вскоре китайская компания-производитель презентует новую версию своего самого популярного гаджета для контроля физической активности. Инсайдер из Германии Роланд Квандт в личном микроблоге рассказал о том, что фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 получил сертификат Bluetooth. Сайт проекта подтвердил данные сведения. Пока неизвестно ничего о технических характеристиках нового фитнес-девайса. В Сети появилась информация только о том, что браслет будет оснащен Bluetooth 4.2LE с пониженным электропотреблением. Ходят слухи о том, что презентация Xiaomi Mi Band 3 пройдет на конференции MWC в конце месяца.Следует отметить, что фитнес-браслеты Xiaomi пользуются большой популярностью. Это связывают с минимальной ценой при достаточно приличной автономности.