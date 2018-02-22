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| | Apple создает водостойкие наушники AirPods 2 с поддержкой Siri

Apple создает водостойкие наушники AirPods 2 с поддержкой Siri

Вчера, 19:48
Американская корпорация Apple занимается разработкой водостойких наушников AirPods 2 с поддержкой помощника Siri. Товар может поступить на рынки уже в текущем году. Информацию об этом распространяет агентство Bloomberg.

Apple создает водостойкие наушники AirPods 2 с поддержкой Siri

 

AirPods 2 можно носить во время дождя, не переживая за их целостность. На наушники допустимо попадание капель воды, но полное погружение девайса в озера, реки или бассейны запрещено. В AirPods 2 появится дистанционный помощник Siri. Для его активации владелец устройства должен сказать: «Эй, Сири», а затем подавать команды голосом. Первой версии девайса нужно было дотронуться два раза до наушников, теперь непосредственный контакт не обязателен, гаджетом можно управлять удаленно.

Эксперты прогнозируют презентацию AirPods 2 осенью этого года. Компания Apple в такое время регулярно представляет публике технологические новинки. Некоторые специалисты пророчат первый показ наушников летом. Согласно статистике первое поколение AirPods привлекло 85% покупателей в сегменте наушников. Руководители «яблочной» организации надеются на очередной успех, поскольку девайс оснастили улучшенными программными средствами.
Домбровский Сергей
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