Эксперты представили список лучших смартфонов MWC-2018

С 26 февраля по 1 марта 2018 года будет проходить ежегодный Всемирный мобильный Конгресс Expo, где много ведущих производителей покажут свои новинки. Эксперты представили список лучшего из того, что удивит функциями и будет представлено на MWC-2018, как сообщает VistaNews.

В первую очередь специалисты акцентируют внимание на Samsung Galaxy S9, где будет поддерживаться сеть 5G, а также гаджет будет оснащён мощными камерами спереди и сзади на корпусе. По словам разработчиков, устройство, сканирующее отпечатки пальцев, они переместят в переднюю часть, что подтверждают и фотографии в интернете.

Конкурирует с этим смартфоном Google Pixel 2, который, как считают эксперты, может затмить по количеству новинок хит прошлого года, iPhone X. Все модели будут оснащены современным микропроцессором Snapdragon 845. Однозначно поразит внимание демонстрация нового флагмана от Huawei. Могут удивить и смартфоны от LG, однако насчёт них у некоторых специалистов имеются сомнения.

Ирина Летинская