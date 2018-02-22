Эксперты представили список лучших смартфонов MWC-2018

Эксперты представили список лучших смартфонов MWC-2018Вчера, 19:04
Релиз Samsung Galaxy S9 состоится 16 марта 2018 года. Поскольку его будут продавать не в одно время в каждом регионе, то, как отмечают эксперты, есть
Несмотря на то, что неделя осталась до релиза долгожданного флагмана Galaxy S9, эксперты и просто поклонники бренда вовсю говорят о том, что гаджет из будущего
Эксперты назвали обновления, которые будут нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X в гонке смартфонов. Как сообщает VistaNews, в их число входят дизайн,