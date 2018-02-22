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| | В Швеции разрабатывают программу для общения с покойниками

В Швеции разрабатывают программу для общения с покойниками

Вчера, 19:03
Шведские программисты решили помочь людям наладить контакт с потусторонним миром и начали разрабатывать для общения с умершими специальные технологии. На помощь IT-специалистам придет искусственный интеллект, который сможет в точности воссоздать сознание усопшего индивида. Ранее о подобной технологии заходила речь в сериале «черное зеркало». Вероятно, скоро технология найдет отражение в реальности.

В Швеции разрабатывают программу для общения с покойниками

 

Занимаются созданием программы специалисты сети похоронных бюро Стокгольма во главе с Шарлоттой Руниус. Поначалу ее сотрудники создали голосовую программу, которая беседовала с клиентами и отвечала на их вопросы. Успех вдохновил их на новые свершения и программисты намерены сотворить «электронную копию человека» - робота, который сможет говорить голосом умершего.

Создатели ищут десять добровольцев, чтобы снять копию с их голосов. Их затем обработают и внедрят в программу. Робот заговорит их голосом только после их кончины. Отмечается, что андроид сможет беседовать на бытовые темы, однако обсуждать новые фильмы или какие-либо свежие новости не сможет – у него нет системы обновления данных. Речевой имитацией создатели не ограничатся – они хотят добиться визуализации образа усопшего.
Дарья Светозарова
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