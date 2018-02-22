Флагман Meizu X2 выйдет с дополнительным дисплеем на задней панели

По мнению экспертов смартфон Meizu X2 выпустят с вторым дисплеем на задней панели. Китайский флагман станет конкурентом Samsung Galaxy S9.

Компания Meizu скоро представит флагманский смартфон. Представители компании, в том числе вице-президент Ли Нань, подтвердили, что он будет называться Meizu Х2, и удивит пользователей высококлассными характеристиками по доступной цене. В сети распространилось мнение, что флагман Meizu выйдет с дополнительным дисплеем на задней панели, наподобие моделей Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Ли Нань пока никак не прокомментировал наличие дополнительного дисплея.Уже известно, что Meizu X2 будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon-845. Компания не скрывает, что их флагман является прямым конкурентом Samsung Galaxy S9 и выйдет уже в 2018 году. Цена на Meizu X2 составит 2999 юаней (приблизительно 27 тысяч рублей), что ниже цены на флагман от Samsung почти в 2 раза.