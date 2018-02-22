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| | Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi

Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi

Вчера, 17:59
Xiaomi выпустит собственный игровой смартфон Blackshark на базе процессора Snapdragon-845. Он будет конкурировать с единственным специализированным игровым смартфоном Razer Phone.

Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi

 

Китайская компания Xiaomi перестаёт довольствоваться ролью производителя бюджетных смартфонов. Достигнув впечатляющих успехов с Redmi Note 4 и продав больше 8 миллионов смартфонов Индии, китайский гигант собирается запустить игровой смартфон. Устройство под кодовым названием Blackshark должно стать лидером среди игровых флагманов. По слухам, в разработку этого устройства Xiaomi уже вложили немало средств.

Единственным «игровым» смартфоном сейчас является Razer Phone. Чтобы успешно выйти на рынок, Xiaomi придётся побить его. Согласно утекшей в сеть информации, в новом смартфоне будет 8 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, а также дисплей FullHD. В новом смартфоне планируется использовать процессор Snapdragon-845, который обеспечит возможность беспрепятственно играть в самые продвинутые мобильные игры.
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