Эксперты проанализировали смартфон Blackshark от Xiaomi

Xiaomi выпустит собственный игровой смартфон Blackshark на базе процессора Snapdragon-845. Он будет конкурировать с единственным специализированным игровым смартфоном Razer Phone.

Китайская компания Xiaomi перестаёт довольствоваться ролью производителя бюджетных смартфонов. Достигнув впечатляющих успехов с Redmi Note 4 и продав больше 8 миллионов смартфонов Индии, китайский гигант собирается запустить игровой смартфон. Устройство под кодовым названием Blackshark должно стать лидером среди игровых флагманов. По слухам, в разработку этого устройства Xiaomi уже вложили немало средств.Единственным «игровым» смартфоном сейчас является Razer Phone. Чтобы успешно выйти на рынок, Xiaomi придётся побить его. Согласно утекшей в сеть информации, в новом смартфоне будет 8 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, а также дисплей FullHD. В новом смартфоне планируется использовать процессор Snapdragon-845, который обеспечит возможность беспрепятственно играть в самые продвинутые мобильные игры.