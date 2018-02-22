В Испании создали одноразовые батарейки из бумаги

Испанский стартап Fuelim явил миру новые батареи из бумаги. Помимо этого компонента в одноразовом аккумуляторе имеются углерод и нетоксичные металлы. Подчеркивается, что батарея может с успехом заменить неэкологичные аналоги.

Дарья Светозарова

Вместе с тем данный энергонакопитель не может обеспечить работу автомобиля, но с его помощью можно проводить различные эксперименты и тесты для выявления недугов. Отмечается, что батарея, равно как и одноразовый агрегат, работающий с ее помощью, можно утилизировать сразу, как в нем исчезнет необходимость. Этот процесс очень простой и безопасный для здоровья человека и окружающей среды.Создатель стартапа Хуан Пабло подчеркивает, что его изобретение сделает диагностическую технику менее энергоемкой – менее одного процента от заряда батареи будет использоваться. Этот объем энергии обеспечит выдачу напряжения от одного до шести вольт при мощности в 100 мегаватт.