Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | В Испании создали одноразовые батарейки из бумаги

В Испании создали одноразовые батарейки из бумаги

Сегодня, 17:32
Испанский стартап Fuelim явил миру новые батареи из бумаги. Помимо этого компонента в одноразовом аккумуляторе имеются углерод и нетоксичные металлы. Подчеркивается, что батарея может с успехом заменить неэкологичные аналоги.

В Испании создали одноразовые батарейки из бумаги

 

Вместе с тем данный энергонакопитель не может обеспечить работу автомобиля, но с его помощью можно проводить различные эксперименты и тесты для выявления недугов. Отмечается, что батарея, равно как и одноразовый агрегат, работающий с ее помощью, можно утилизировать сразу, как в нем исчезнет необходимость. Этот процесс очень простой и безопасный для здоровья человека и окружающей среды.

Создатель стартапа Хуан Пабло подчеркивает, что его изобретение сделает диагностическую технику менее энергоемкой – менее одного процента от заряда батареи будет использоваться. Этот объем энергии обеспечит выдачу напряжения от одного до шести вольт при мощности в 100 мегаватт.
Дарья Светозарова
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