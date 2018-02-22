Qualcomm презентовала чип для «Wi-Fi будущего»

Новинка имеет ряд преимуществ перед нынешними технологиями. Расчетные данные говорят об увеличении пропускной способности. При этом уровень потребления электрической энергии снизится на 67%. Поколение 802.11ax станет популярным в 2019 году. Поддержка WPA3 обеспечит подключение мобильных устройств к публичным незашифрованным точкам доступа. Владельцы гаджетов получат доступ к Сети в ресторанах, отелях, воздушных гаванях и прочих местах, где есть связь аппарата с маршрутизатором.
Анонсирована поддержка Bluetooth 5.1 и прошлых версий Wi-Fi. Современный чип совместим с некоторыми собственными технологиями Qualcomm. Объявлено увеличение времени дистанционной работы наушников, снижение энергопотребления и «идеальная синхронизация» звуковых сигналов из разных каналов.