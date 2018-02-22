Qualcomm презентовала чип для «Wi-Fi будущего»

Qualcomm накануне технологической выставки в MWC Барселоне представила новый чип для «Wi-Fi будущего». Продукт Atheros WCN3998 совместим с беспроводными сетями передового поколения 802.11ax, которому еще только предстоит появиться на рынке.

Домбровский Сергей

Новинка имеет ряд преимуществ перед нынешними технологиями. Расчетные данные говорят об увеличении пропускной способности. При этом уровень потребления электрической энергии снизится на 67%. Поколение 802.11ax станет популярным в 2019 году. Поддержка WPA3 обеспечит подключение мобильных устройств к публичным незашифрованным точкам доступа. Владельцы гаджетов получат доступ к Сети в ресторанах, отелях, воздушных гаванях и прочих местах, где есть связь аппарата с маршрутизатором.Анонсирована поддержка Bluetooth 5.1 и прошлых версий Wi-Fi. Современный чип совместим с некоторыми собственными технологиями Qualcomm. Объявлено увеличение времени дистанционной работы наушников, снижение энергопотребления и «идеальная синхронизация» звуковых сигналов из разных каналов.