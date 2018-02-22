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| | В Минске заметили уникальный российский ракетоносец

В Минске заметили уникальный российский ракетоносец

Сегодня, 16:31
В Белоруссии на авиационно-ремонтном заводе было замечено довольно редкое воздушное средство, снимки которого появились в ряде социальных Сетей. На фото был запечатлён ракетоносец Ту-134УБЛ.

В Минске заметили уникальный российский ракетоносец

 

Учебный бомбардировщик модели Ту-134УБЛ на заводе в Белоруссии подвергся восстановительному капитальному ремонту с полной внешней покраской. Модель самолёта эксперты в краткие сроки определили с помощью характерных эмблем и надписей, изображённых на его фюзеляже. Данную разновидность самолёта в российской авиации создали для тренировок и обучения экипажей стратегических бомбардировщиков дальнего действия моделей Ту-160, а также Ту-22М3.

 

В салоне ракетоносца установлены 12 посадочных мест, предназначенных для курсантов, проходящих авиационное обучение. В рамках полёта данного бомбардировщика каждый из 12 курсантов занимает место второго пилота по очерёдности для прохождения лётной практики.
Александр Вест
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