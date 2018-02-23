В следующем году в РФ пройдут испытания нового скоростного вертолета

Холдинг «Вертолеты России» разработал опытный образец боевого скоростного вертолета, создаваемого для нужд оборонного ведомства РФ. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечает, что первый полет машина совершит уже в будущем году, ближе к концу.

Дарья Светозарова

Сообщается, что летать судно будет со скоростью, превышающей 400 километров в час. В 2018 году инженеры вертолетного завода имени Миля будут продолжать работу над конструкцией и проводить наземные испытания. При создании машины будут учитываться и использоваться знания и опыт, накопленные во время испытаний летающей лаборатории скоростного вертолета который проектировался на базе боевого транспортника Ми-24.Подчеркивается, что скорость в 400 километров в час и выше поможет сократить время взлета и посадки, а также прибытия к пункту назначения от аэродрома. Машины, которые двигались со скоростью 300 километров в час, создавали комплекс проблем, ввиду чего понадобились доработки в аэродинамике, материаловедении других инженерных направлениях.