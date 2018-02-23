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| | В следующем году в РФ пройдут испытания нового скоростного вертолета

В следующем году в РФ пройдут испытания нового скоростного вертолета

Сегодня, 05:40
Холдинг «Вертолеты России» разработал опытный образец боевого скоростного вертолета, создаваемого для нужд оборонного ведомства РФ. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечает, что первый полет машина совершит уже в будущем году, ближе к концу.

В следующем году в РФ пройдут испытания нового скоростного вертолета

 

Сообщается, что летать судно будет со скоростью, превышающей 400 километров в час. В 2018 году инженеры вертолетного завода имени Миля будут продолжать работу над конструкцией и проводить наземные испытания. При создании машины будут учитываться и использоваться знания и опыт, накопленные во время испытаний летающей лаборатории скоростного вертолета который проектировался на базе боевого транспортника Ми-24.

Подчеркивается, что скорость в 400 километров в час и выше поможет сократить время взлета и посадки, а также прибытия к пункту назначения от аэродрома. Машины, которые двигались со скоростью 300 километров в час, создавали комплекс проблем, ввиду чего понадобились доработки в аэродинамике, материаловедении других инженерных направлениях.
Дарья Светозарова
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