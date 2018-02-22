Jaguar Land Rover создал смартфон за 600 евро

Ранее производитель машин Bentley вместе с организацией Vertu, которая занимается выпуском смартфонов, в рамках общего проекта разработали новые гаджеты. Land Rover Explore функционирует на ОС Android. Телефон на протяжении двух суток способен обходиться без дополнительной зарядки. Специализированный пакет Adventure Park расширяет возможности аппарата. С его использованием телефон можно не перезаряжать еще дольше.
Land Rover Explore без проблем справляется с погружением в соленую и пресную воду, не теряя работоспособности. Разработчики говорят, что телефон можно бросать с высоты 1,8 метра и не переживать по поводу его целостности. Land Rover Explore великолепно переносит тряску, условия повышенной влажности, низкие и высокие температуры. Смартфон станет отличным помощником для любителей экстремальных видов спорта.