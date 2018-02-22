Jaguar Land Rover создал смартфон за 600 евро

Автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover вместе со специалистами Bullitt Group создала мобильное устройство Land Rover Explore за 600 евро. На такой поступок инженеров подвигли внедорожники Discovery.

Домбровский Сергей

Ранее производитель машин Bentley вместе с организацией Vertu, которая занимается выпуском смартфонов, в рамках общего проекта разработали новые гаджеты. Land Rover Explore функционирует на ОС Android. Телефон на протяжении двух суток способен обходиться без дополнительной зарядки. Специализированный пакет Adventure Park расширяет возможности аппарата. С его использованием телефон можно не перезаряжать еще дольше.Land Rover Explore без проблем справляется с погружением в соленую и пресную воду, не теряя работоспособности. Разработчики говорят, что телефон можно бросать с высоты 1,8 метра и не переживать по поводу его целостности. Land Rover Explore великолепно переносит тряску, условия повышенной влажности, низкие и высокие температуры. Смартфон станет отличным помощником для любителей экстремальных видов спорта.