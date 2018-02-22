Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Jaguar Land Rover создал смартфон за 600 евро

Jaguar Land Rover создал смартфон за 600 евро

Сегодня, 16:22
Автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover вместе со специалистами Bullitt Group создала мобильное устройство Land Rover Explore за 600 евро. На такой поступок инженеров подвигли внедорожники Discovery.

Jaguar Land Rover создал смартфон за 600 евро

 

Ранее производитель машин Bentley вместе с организацией Vertu, которая занимается выпуском смартфонов, в рамках общего проекта разработали новые гаджеты. Land Rover Explore функционирует на ОС Android. Телефон на протяжении двух суток способен обходиться без дополнительной зарядки. Специализированный пакет Adventure Park расширяет возможности аппарата. С его использованием телефон можно не перезаряжать еще дольше.

Land Rover Explore без проблем справляется с погружением в соленую и пресную воду, не теряя работоспособности. Разработчики говорят, что телефон можно бросать с высоты 1,8 метра и не переживать по поводу его целостности. Land Rover Explore великолепно переносит тряску, условия повышенной влажности, низкие и высокие температуры. Смартфон станет отличным помощником для любителей экстремальных видов спорта.
Домбровский Сергей
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