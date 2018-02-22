В Microsoft предлагают скидку $200 на «новейший» Surface Pro

Представители технологического гиганта Microsoft решили увеличить спрос на обновлённую версию лэптопа Surface Pro, оснащённого передовым процессором Intel Core i5, снизив цену на устройство на 200 долларов.

Александр Вест

В данный момент версия лэптопа Surface Pro с 256 гигабайтами основной и 8 гигабайтами оперативной памяти, оснащённая процессором Intel Core i5, предлагается к покупке за цену в 1099 долларов. Скидка предлагается пользователям в фирменном онлайн-магазине корпорации Microsoft. С учётом предложенного аукционного предложения, версия ноутбука со 128 гигабайтами основной и 4 гигабайтами оперативной памяти и аналогичным процессором ценник на устройство опустился до 799 долларов.Данная модель является наиболее лёгкой и тонкой во всей серии лэптопов Surface, а масса самого устройства составляет чуть более 785 грамм. Дисплей ноутбука составляет 12,3 дюйма с разрешением 2736х1824 пикселя. Одной из главных особенностей данной модели является автономное время работы устройства, которое достигает более 13-ти часов.