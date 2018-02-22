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Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | В Microsoft предлагают скидку $200 на «новейший» Surface Pro

В Microsoft предлагают скидку $200 на «новейший» Surface Pro

Сегодня, 16:06
Представители технологического гиганта Microsoft решили увеличить спрос на обновлённую версию лэптопа Surface Pro, оснащённого передовым процессором Intel Core i5, снизив цену на устройство на 200 долларов.

В Microsoft предлагают скидку $200 на «новейший» Surface Pro

 

В данный момент версия лэптопа Surface Pro с 256 гигабайтами основной и 8 гигабайтами оперативной памяти, оснащённая процессором Intel Core i5, предлагается к покупке за цену в 1099 долларов. Скидка предлагается пользователям в фирменном онлайн-магазине корпорации Microsoft. С учётом предложенного аукционного предложения, версия ноутбука со 128 гигабайтами основной и 4 гигабайтами оперативной памяти и аналогичным процессором ценник на устройство опустился до 799 долларов.

Данная модель является наиболее лёгкой и тонкой во всей серии лэптопов Surface, а масса самого устройства составляет чуть более 785 грамм. Дисплей ноутбука составляет 12,3 дюйма с разрешением 2736х1824 пикселя. Одной из главных особенностей данной модели является автономное время работы устройства, которое достигает более 13-ти часов.
Александр Вест
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