Эксперты рассказали, как получить Samsung Galaxy S9 до появления в магазинах

Релиз Samsung Galaxy S9 состоится 16 марта 2018 года. Поскольку его будут продавать не в одно время в каждом регионе, то, как отмечают эксперты, есть возможность приобрести гаджет чуть раньше, сменив IP-адрес, как сообщает VistaNews.

Ирина Летинская

В настоящее время можно осуществлять предзаказы на Samsung Galaxy S9. По словам разработчиков, поставлять по ним смартфоны начнут 25 февраля в порядке очереди, которая легко отслеживается. Однако, по мнению британских аналитиков, отправлять гаджеты станут позже. Возможно, что и после того, как пройдёт официальный релиз.Для получения Samsung Galaxy S9 раньше других следует сменить IP-адрес, когда оформляется заказ. Нужно вписать регион США, чтобы прислали смартфон в числе первых. Также есть форумы, где жители Соединённых Штатов предлагают помогать европейцам с получением смартфона. Это не бесплатно, а за 200 долларов. При этом, специалисты отмечают, что очень часто мошенники пользуются такими случаями, потому действовать нужно очень осторожно.