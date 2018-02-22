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| | Эксперты рассказали, как получить Samsung Galaxy S9 до появления в магазинах

Эксперты рассказали, как получить Samsung Galaxy S9 до появления в магазинах

Сегодня, 17:09
Релиз Samsung Galaxy S9 состоится 16 марта 2018 года. Поскольку его будут продавать не в одно время в каждом регионе, то, как отмечают эксперты, есть возможность приобрести гаджет чуть раньше, сменив IP-адрес, как сообщает VistaNews.

Эксперты рассказали, как получить Samsung Galaxy S9 до появления в магазинах

 

В настоящее время можно осуществлять предзаказы на Samsung Galaxy S9. По словам разработчиков, поставлять по ним смартфоны начнут 25 февраля в порядке очереди, которая легко отслеживается. Однако, по мнению британских аналитиков, отправлять гаджеты станут позже. Возможно, что и после того, как пройдёт официальный релиз.

Для получения Samsung Galaxy S9 раньше других следует сменить IP-адрес, когда оформляется заказ. Нужно вписать регион США, чтобы прислали смартфон в числе первых. Также есть форумы, где жители Соединённых Штатов предлагают помогать европейцам с получением смартфона. Это не бесплатно, а за 200 долларов. При этом, специалисты отмечают, что очень часто мошенники пользуются такими случаями, потому действовать нужно очень осторожно.
Ирина Летинская
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