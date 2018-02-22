Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

«Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию Эксперты предложили идеи необычных подарков на 23 февраля Марьяна Ро призналась, что теряет зрение Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России" Не предсказал: Участника "Битвы экстрасенсов" избили в метро Москвы Экстрасенсы допустили роковую ошибку: Дату Армагеддона нашли в Библии Макмастер: США готовятся к «звездным войнам»
| | LG презентовала два "средних" смартфона K8 2018 и K10 2018

LG презентовала два "средних" смартфона K8 2018 и K10 2018

Сегодня, 13:47
Представители компании LG Electronics, не дожидаясь скорого открытия выставки Mobile World Congress, представили смартфоны, получившие названия K8 2018 и K10 2018. Смартфоны, согласно пресс-релизу, относятся к среднему уровню. Оснащены аппараты будут дисплеями размером соответственно 5 и 5,3 дюйма по диагонали. В обоих случаях разрешение будет одинаковым 1280х720 точек, что полностью соответствует формату HD.

LG презентовала два "средних" смартфона K8 2018 и K10 2018

 

На борту модели K8 2018 расположен четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 1,3 ГГц. В быстродействии также помогут установленные 2 гигабайта оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью в 16 гигабайт. Тыльная камера выдает мощность в 8 мегапикселей, а фронтальный в 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 2500 мАч.

Аппарат K10 2018 несколько превосходит по характеристикам своего «младшего» брата. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 гигабайта (последнее лишь в случае с «прокаченной» версией K10+). Вместительность твердотельного накопителя 16 и 32 гигабайта соответственно.
Николай Офицеров
Новости по теме
Рассекречены технические характеристики семейства Moto G6
Рассекречены технические характеристики семейства Moto G6

Известны новые характеристики гаджетов бренда Moto G6, презентация новых моделей произойдет в этом году в Барселоне во время открытия Mobile World Congress

Усовершенствованный Moto X4 представят 1 февраля
Усовершенствованный Moto X4 представят 1 февраля

В Индии уже 1 февраля произойдёт официальная презентация улучшенной версии смартфона Moto X4, оснащённого шестью гигабайтами оперативной памяти. Продажи

Elephone оснастит смартфоны U и U Pro памятью в 1 Тб
Elephone оснастит смартфоны U и U Pro памятью в 1 Тб

Смартфоны Elephone U и U Pro смогут поддерживать microSD до 1 Тб. Об этом рассказали представители компании. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости