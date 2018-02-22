LG презентовала два "средних" смартфона K8 2018 и K10 2018

На борту модели K8 2018 расположен четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 1,3 ГГц. В быстродействии также помогут установленные 2 гигабайта оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью в 16 гигабайт. Тыльная камера выдает мощность в 8 мегапикселей, а фронтальный в 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 2500 мАч.
Аппарат K10 2018 несколько превосходит по характеристикам своего «младшего» брата. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 гигабайта (последнее лишь в случае с «прокаченной» версией K10+). Вместительность твердотельного накопителя 16 и 32 гигабайта соответственно.