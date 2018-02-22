LG презентовала два "средних" смартфона K8 2018 и K10 2018

Представители компании LG Electronics, не дожидаясь скорого открытия выставки Mobile World Congress, представили смартфоны, получившие названия K8 2018 и K10 2018. Смартфоны, согласно пресс-релизу, относятся к среднему уровню. Оснащены аппараты будут дисплеями размером соответственно 5 и 5,3 дюйма по диагонали. В обоих случаях разрешение будет одинаковым 1280х720 точек, что полностью соответствует формату HD.

Николай Офицеров

На борту модели K8 2018 расположен четырехъядерный процессор с тактовой частотой до 1,3 ГГц. В быстродействии также помогут установленные 2 гигабайта оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью в 16 гигабайт. Тыльная камера выдает мощность в 8 мегапикселей, а фронтальный в 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 2500 мАч.Аппарат K10 2018 несколько превосходит по характеристикам своего «младшего» брата. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 гигабайта (последнее лишь в случае с «прокаченной» версией K10+). Вместительность твердотельного накопителя 16 и 32 гигабайта соответственно.