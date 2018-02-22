В бенчмарке TENAA засветился новый смартфон Huawei Honor 7C

Многочисленные поклонники бренда Huawei в данный момент ожидают официального старта продаж устройства Honor 7C. Помимо особенностей дизайна устройства в Сети появились подробные технические характеристики гаджета, испытанного в TEENA.

Александр Вест

В базе китайского сертификационного агентства TEENA были опубликованы подробные характеристики устройства Huawei Honor 7C, который появится на мировом рынке лишь в апреле нынешнего года. Задняя часть смартфона будет изготовлена из металла с дактилоскопическим сенсором, расположенным под основной камерой смартфона. Также Honor 7C оснастили дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением 1440х720 (HD+) с модным соотношением сторон 18:9. На борту смартфона установлено 32 гигабайта встроенной и 3 гигабайта оперативной памяти.Что касается «сердца» устройства, гаджет оснастят восьмиядерным процессором с частотой ядер в 1,8 ГГц. Память смартфона поддерживает функцию расширения с картами MicroSD, а операционной системой на Honor 7C будет ОС Android восьмой версии.