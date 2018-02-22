Apple удалила Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone

Компания Apple удалила Пасху из календаря праздников новой прошивки для ОС iOS версии 11.2.5. Информацию об этом распространяют американские СМИ. Причина этому не называется, но существуют две версии.

Домбровский Сергей

Согласно первому предположению, отсутствие Пасхи в календаре праздников объясняется недоработкой технических специалистов. Второе говорит об умышленном удалении Воскресения Христова из прошивки. По словам американских журналистов, День флага США, благодарения и Рождество остались в календаре. Новая прошивка для iPhone предоставляет владельцам гаджетов дополнительные возможности.Покупатели могут воспользоваться альтернативными календарями: китайским, иудейским, мусульманским, а вот христианский в iOS 11.2.5 отсутствует. На данный момент представители прессы пытаются выяснить, по ошибке произошло удаление Пасхи или это целенаправленные действия. В новой прошивке нет ряда важных иудейских праздников: «Судного дня» и еврейского Нового года.