Apple удалила Пасху из календаря праздников в новой прошивке для iPhone

Согласно первому предположению, отсутствие Пасхи в календаре праздников объясняется недоработкой технических специалистов. Второе говорит об умышленном удалении Воскресения Христова из прошивки. По словам американских журналистов, День флага США, благодарения и Рождество остались в календаре. Новая прошивка для iPhone предоставляет владельцам гаджетов дополнительные возможности.
Покупатели могут воспользоваться альтернативными календарями: китайским, иудейским, мусульманским, а вот христианский в iOS 11.2.5 отсутствует. На данный момент представители прессы пытаются выяснить, по ошибке произошло удаление Пасхи или это целенаправленные действия. В новой прошивке нет ряда важных иудейских праздников: «Судного дня» и еврейского Нового года.