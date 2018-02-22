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| | Подводный робот «Галтель» справился с боевой задачей в Сирии

Подводный робот «Галтель» справился с боевой задачей в Сирии

Сегодня, 13:01
Роботизированный подводный комплекс под названием «Галтель», произведённый в России, успешно справился с опытной эксплуатацией на территории Сирии. С осени прошлого года «Галтель» занимался подводным обнаружением неразорвавшихся снарядов.

Подводный робот «Галтель» справился с боевой задачей в Сирии

 

С помощью российского роботизированного подводного комплекса специалистам удалось сформировать подробную карту поверхности дна у берегов Сирии, которая является первой в своём роде. Олег Мартьянов, входящий в коллегию российской Военно-промышленной комиссии, заявил о том, что подводный робот российского производства вполне успешно справился с поставленной задачей, обеспечив специалистов всей необходимой информацией о донной поверхности у берегов сирийского государства.

Подводный робот «Галтель» справился с боевой задачей в Сирии

 

Автономность заплывов данного аппарата составляет максимальные 24 часа, а за 12 часов работы дрон в состоянии обследовать подводную территорию площадью около 4 квадратных километров. Автопилот машины задействует сенсоры, которые позволяют роботу обходить возникающие препятствия.
Александр Вест
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