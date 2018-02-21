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| | Пользователи Facebook смогут публиковать на стене 3D-посты

Пользователи Facebook смогут публиковать на стене 3D-посты

Вчера, 22:55
Всемирно известная социальная сеть Facebook имеет новую функцию. Благодаря формату glTF 2.0 пользователи смогут создавать посты с 3D-объектами. Об этом сообщили сотрудники компании.

Пользователи Facebook смогут публиковать на стене 3D-посты

 

Формат glTF 2.0 позволяет «оживить» изображение и вращать его по сторонам. Для этой задачи Facebook планирует обновить такие приложения как Graph API и Open Graph.

Представители компании утверждают, что это станет удачным маркетинговым ходом для социальной сети. Для того, чтобы внедрить 3D-объекты, корпорация сотрудничает с руководством других компаний. На официальном сайте сообщается, что 3D-редактор Modo уже позволяет делать готовые для помещения в Facebook модели.

Кроме того, Facebook позволит юзерам загрузку изображений с Oculus Medium, которая сможет создавать цифровые скульптуры с использованием шлемов виртуальной реальности и контроллеров.
Татьяна Преображенская
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