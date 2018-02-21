Опубликованы реальные фото Samsung Galaxy S9

Презентация нового смартфона Samsung Galaxy S9 южнокорейской компании Samsung состоится 25 февраля, а реальные фотографии гаджета уже опубликовали в социальных сетях. На виртуальных ресурсах разместили информацию о передовом мобильном устройстве.

Samsung Galaxy S9 оснащен экраном с вогнутыми краями, одинарную камеру и сканер отпечатков пальцев, предназначенный для идентификации владельца. Исходя из снимка, аппарат получил стеклянную заднюю поверхность. Samsung Galaxy S9 и S9+ официально представят публике за сутки до технологической выставки MWC в Барселоне. Эксперты заявляют, что о подлинности снимка с девайсом говорит наличие надписи Secured by Knox. По словам специалистов, данная этикетка доказывает наличие в гаджете системы защиты Knox.

Домбровский Сергей

Новый мобильный аппарат имеет значительное сходство со своим предшественником Samsung Galaxy S8. В передовом телефоне появится ряд дополнительных возможностей. Начиная от поддержки значительного количества смайликов и заканчивая интеллектуальным переводом с помощником Bixy Vision. Отличительной чертой Samsung Galaxy S9 должна стать высококачественная камера, обеспечивающая создание отличных снимков.