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| | Ученые создали лазер для удаленной зарядки смартфона

Ученые создали лазер для удаленной зарядки смартфона

Вчера, 22:19
Сотрудники Вашингтонского университета в США создали лазер для удаленной зарядки смартфона. Технологические компании стараются максимально избавиться от проводов в гаджетах, поэтому данная разработка должна заинтересовать производителей телефонов.

Ученые создали лазер для удаленной зарядки смартфона

 

Инженеры сделали лазер и встроили в мобильное устройство специальный отражатель, рассеивающий тепло от луча. Данное приспособление способно зарядить аккумулятор смартфона на расстоянии и потратить такое же количество времени, как и при подпитке стандартным способом. В устройстве предусмотрена защита от попадания человека в зону действия лазерного луча. Данные сигналы передаются с чрезвычайно высокой скоростью.

По словам специалистов, в ближайшее время покупатели станут приобретать аппараты с зарядкой от лазера. Каждый человек желает избавиться от лишних проводов, если представится такая возможность. Корпорации-производители обращают пристальное внимание на вкусы пользователей. В крупных организациях функционируют маркетинговые отделы, которые изучают спрос. Исходя из рекомендаций аналитиков, компании изменяют свою продукцию. Удаленная зарядка от лазера скоро станет реальностью.
Домбровский Сергей
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