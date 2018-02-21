Ученые создали лазер для удаленной зарядки смартфона

Сотрудники Вашингтонского университета в США создали лазер для удаленной зарядки смартфона. Технологические компании стараются максимально избавиться от проводов в гаджетах, поэтому данная разработка должна заинтересовать производителей телефонов.

Домбровский Сергей

Инженеры сделали лазер и встроили в мобильное устройство специальный отражатель, рассеивающий тепло от луча. Данное приспособление способно зарядить аккумулятор смартфона на расстоянии и потратить такое же количество времени, как и при подпитке стандартным способом. В устройстве предусмотрена защита от попадания человека в зону действия лазерного луча. Данные сигналы передаются с чрезвычайно высокой скоростью.По словам специалистов, в ближайшее время покупатели станут приобретать аппараты с зарядкой от лазера. Каждый человек желает избавиться от лишних проводов, если представится такая возможность. Корпорации-производители обращают пристальное внимание на вкусы пользователей. В крупных организациях функционируют маркетинговые отделы, которые изучают спрос. Исходя из рекомендаций аналитиков, компании изменяют свою продукцию. Удаленная зарядка от лазера скоро станет реальностью.